Цюрих, Швейцария, , 16:02 — REGNUM Ситуация с проведением чемпионата мира по хоккею в 2020 году является не очень оптимистичной. Об этом 12 марта заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, сообщает ТАСС.

«Скажу честно. Пока всё выглядит не очень оптимистично для турнира», — сказал Фазель.

Он добавил, что IIHF ждёт решения правительства Швейцарии по проблеме коронавируса в стране.

Напомним, проведение чемпионата мира по хоккею было запланировано с 8 по 24 мая 2020 года в Цюрихе и Лозанне.