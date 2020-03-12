Мадрид, , 15:36 — REGNUM Мадридский «Реал» ввёл карантин для футбольной и баскетбольной команд. Об этом 12 марта заявили в пресс-службе «Реала».

Карантин введён для профилактики коронавируса. При этом в испанских СМИ сообщили, что в баскетбольной команде был выявлен случай заражения.

Отмечается, что период карантина составляет 14 дней. Поэтому футбольный «Реал» рискует не сыграть 17 марта в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити».

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