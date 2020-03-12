Иркутск, , 14:25 — REGNUM К большой досаде болельщиков и игроков, матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, не состоятся в связи с распространением коронавируса. Как сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник, слова которого цитирует официальный сайт региона, турнир сильнейших команд планируется провести не ранее октября 2020 года.

«Решение о переносе проведения матчей группы А, в которой должны были играть сборные США, Швеции, России, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Германии, согласовано с Международной федерацией по хоккею с мячом», — подчеркнул Илья Резник. По его словам, чтобы достичь понимания, переговоры велись несколько дней, и окончательное решение было принято ночью 12 марта.

Известно, что ранее в группе А отказалась участвовать в чемпионате мира сборная Казахстана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2020 года в Иркутске специально к ЧМ был достроен ледовый дворец. Масштабный проект был осуществлён на федеральные деньги. По итогам финального матча группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд победу одержала сборная Венгрии, победив хоккеистов Украины со счетом 4:1.

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