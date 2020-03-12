Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась в Греции 12 марта без зрителей из-за угрозы коронавируса. Состоятся ли в этом году Олимпийские игры в Токио (Япония) — этот вопрос открыт.

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