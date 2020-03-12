Губернатор Токио назвала невозможной отмену Олимпийских игр
Отмена летних Олимпийских игр 2020 года невозможна. Об этом 12 марта заявила губернатор Токио Коикэ Юрико, сообщает агентство Kyodo.
Заявление ВОЗ о коронавирусе не повлияло на решение МОК по Олимпиаде-2020
Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ситуации с новым типом коронавируса пандемией не повлияло на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) провести летние Олимпийские игры в Токио в намеченные ранее сроки — с 24 июля по 9 августа. Об этом заявили в пресс-службе комитета 12 марта.
Правительство Японии: статус пандемии не остановит подготовку к Олимпиаде
Подготовка к летней Олимпиаде в Японии продолжится, несмотря на объявление ситуации с новым коронавирусом пандемией. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил 12 марта на пресс-конференции в Токио.
Олимпийские игры в Токио все же могут перенести
Олимпийские игры в Токио могут перенести на год или два, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об их отмене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление члена оргкомитета Харуюки Такахаши.