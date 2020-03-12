Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Матч между командами петербургского баскетбольного клуба «Зенит» и французского АСВЕЛа не состоится даже при пустых трибунах, причиной тому — угроза распространения коронавируса. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Ранее по решению руководства Евролиги, гостевой матч БК «Зенит» против французского АСВЕЛа должен был пройти за закрытыми дверями. Такое решение было принято 10 марта из-за сложившейся ситуацией, связанной со вспышками коронавируса.

Однако в четверг, за несколько часов до вылета команды, руководство Евролиги и вовсе решило отменить матч.

«Решением руководства Евролиги матч «Зенит» с французским «АСВЕЛ», который должен был состояться 13 марта 2020 года в Лионе, отменен», — сообщает пресс-служба петербургской команды.

Также в клубе отметили, что руководство «Зенита» находится в тесном контакте в Евролигой по поводу дальнейших изменений в календаре.