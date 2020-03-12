Афины , , 12:55 — REGNUM Церемония зажжения олимпийского огня прошла в Греции 12 марта. Мероприятие прошло без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

На церемонии, которая состоялась на развалинах древнего города Олимпия, присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, президент МОК Томас Бах, глава НОК Греции Спирос Капралос.

Гости и участники мероприятия обходились без масок, но избегали рукопожатий.

После зажжения огня эстафета пройдёт по территории Греции и завершится 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, где огонь будет передан организаторам Олимпиады-2020.

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