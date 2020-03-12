Казань, , 20:49 — REGNUM Всероссийские соревнования по конкуру на Кубок главы республики, посвященные 100-летию образования ТАССР, пройдут 13 и 14 марта на манеже конноспортивного комплекса «Казань».

Для участия в соревнованиях приедут около 120 спортсменов из Кировской, Саратовской и Самарской областей, а также Марий Эл и Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в столичной мэрии.

В конных соревнованиях за победу будут бороться в разных возрастных категориях: дети в возрасте от 11 до 14 лет, юноши от 14 до 18 лет и взрослые от 18 лет и старше. Наездники преодолеют дистанции с препятствиями высотой от 80 до 150 см.

При поддержке Федерации конного спорта Москвы пройдет региональный этап соревнований по конкуру «Кубок федераций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конные забеги «Ледяной Кубок Чувашии — 2020» провели 22 февраля. В администрации Чебоксар отмечают, что в них приняли участие около двух десятков наездников из Чувашии, Марий Эл, Татарии, Ульяновской и Самарской областей.

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