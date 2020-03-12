Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Казахстанский «Барыс» проведёт домашние матчи серии с новосибирской «Сибирью» при пустых трибунах. Об этом 12 марта сообщает Vesti.kz.

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова, в стране с 13 марта запрещается проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных, праздничных, зрелищно-культурных и других.

«Игры не отменяются, но посещения зрителей не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас», — сказал Тугжанов.

Напомним, «Барыс» сыграет с «Сибирью» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

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