Ньон, Швейцария, , 10:58 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может приостановить сезон в Лиге чемпионов на неопределённый срок. Об этом 12 марта сообщает El Larguero.

Такое решение может быть принято из-за пандемии коронавируса. Ранее заболевание было диагностировано у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

В туринском клубе заявили, что изолируют игрока, а также всех, кто с ним контактировал. О приостановке спортивной деятельности заявил позже миланский «Интер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА отменил два матча 1/8 финала Лиги Европы: «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе».

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