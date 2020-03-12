Москва, , 10:50 — REGNUM В Москве энергетики готовы подключить к теплоснабжению объектов спортивного комплекса имени Стрельцова. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК).

Спорткомплекс расположен на юге столицы на улице Восточная и известен как стадион «Торпедо». В состав комплекса входят футбольное поле и два здания нового ФОКа.

«Для обеспечения объектов теплоснабжением ПАО «МОЭК» были проведены работы по возведению двух тепловых камер, а также прокладке тепловых сетей», — говорится в информации.

Также идут работы по подключению корпусов нового жилого комплекса рядом со стадионом.