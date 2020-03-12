Чикаго, США, , 09:58 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Патрик Кейн. Ещё по шайбе забросили Данкан Кит, Брэндон Саад, Александр Нюландер и Доминик Кубалик.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Эвандер Кейн и Тимо Майер.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 72 очка после 70 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 29-м месте 63 очками после 70 игр.

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