Денвер, США, , 09:49 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Тайлер Джост, Владислав Наместников и Джей Ти Комфер. У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад, а также Павел Бучневич после паса Артемия Панарина.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 92 очка после 70 матчей. «Рейнджерс» идут на 16-м месте 79 очками после 70 игр.

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