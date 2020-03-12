Ливерпуль, Великобритания, , 08:22 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл на 43-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум. После этого командам потребовалось дополнительное время, чтобы выявить победителя.

На 94-й минуте нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино удвоил счёт. После этого последовала серия ошибок в обороне «Ливерпуля», прежде всего, со стороны вратаря Адриана.

На 97-й минуте Адриан подарил мяч сопернику, напомнив болельщикам «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Ошибкой голкипера воспользовался Маркос Льоренте.

После этого «Ливерпуль» бросился в атаку, а «Атлетико» забил ещё два мяча. На 105-й минуте Льоренте оформил дубль, а на 102-й форвард Альваро Мората принёс мадридскому клубу победу.

Таким образом, «Ливерпуль», который является действующим победителем Лиги чемпионов, выбыл из нынешнего розыгрыша турнира. Напомним, в первом матче «Атлетико» победил со счётом 1:0.

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