Кемерово, , 05:51 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки стадиона «Химик» в Кемерове выявило почти 50 нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе проверки было выявлено 47 нарушений обязательных требований при эксплуатации электроустановок, из которых 12 нарушений были устранены в ходе проведения проверки», — уточнили в ведомстве.

Так, отсутствовали паспорта на заземляющие устройства электроустановок зданий трансформаторных подстанций; не контролировалась своевременность испытаний средств защиты; распределительные устройства подстанций не были укомплектованы электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты и так далее.

Директору муниципального спортивного учреждения выдано предписание об устранении нарушений. Юридическое лицо и должностные лица «Стадиона Химик» привлечены к административной ответственности.