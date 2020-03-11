Мёнхенгладбах, Германия, , 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20. Противостояние завершилось победой «жеребят» со счетом 2:1.

Первый мяч на 32-й минуте матча забил 23-летний вингер сборной Швейцарии Бриль Эмболо, замкнув передачу Патрика Херрмана — 1:0. На экваторе второй половины Хорхе Мере срезал мяч в свои ворота — 2:0. В конце матча форвард «Кельна» Марк Ут забил «гол престижа» — 2:1.

MVP встречи с оценкой 8,13 был признан Бриль Эмболо, забивший первый мяч «жеребят», совершивший 4 успешные обводки и 1 отбор и выигравший 2 верховых единоборства. Точность передач швейцарца составила 87%.

Гладбахская «Боруссия», одержав 15-ю победу в сезоне и набрав 49 очков, по итогам тура вернулась на четвертое место. «Кельн» с 32-мя баллами расположился на 10-й строчке.

Предупреждения: Флориан Кайнц — 33, Марк Ут — 84, Тюрам — 88.

Голы: Бриль Эмболо (Патрик Херрман) 32 — 1:0, Хорхе Мере (автогол) 70 — 2:0, Марк Ут 81 — 2:1.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Эдуард Байтингер | Франк Вилленборг.