Лондон, , 22:01 — REGNUM 11 марта на стадионе «Энфилд» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 встретятся коллективы «Ливерпуль» и «Атлетико» (Мадрид). Игру рассудит нидерландская бригада арбитров во главе Данни Маккели.

20-летний полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс выйдет в стартовом составе «матрасников». Этот матч станет для плеймейкера пятым в этом сезоне ЛЧ.

«Ливерпуль»: Адриан, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохаммед Салах.

«Атлетико»: Ян Облак, Фелипе Монтейро, Стефан Савич, Ренан Лоди, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес, Томас Партей, Анхель Корреа, Жоау Феликс, Диего Коста.