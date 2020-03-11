Париж, , 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч рассудит бригада арбитров: Энтони Тейлор, Гари Бесвик и Адам Нунн.

Первый матч этих коллективов завершился минимальной победой «шмелей» со счетом 2:1.

Стартовые составы команд:

ПСЖ: Кейлор Навас, Хуан Бернат, Маркиньос, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Идрисса Гейе, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Неймар, Пабло Сарабия, Эдинсон Кавани.

«Боруссия»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Матс Хуммельс, Дан-Аксель Загаду, Ахраф Хакими, Рафаэль Геррейро, Эмре Джан, Аксель Витсель, Джейдон Санчо, Торган Азар, Эрлинг Холанд.