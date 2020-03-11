Краснодар, , 21:19 — REGNUM 11 марта на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2019/20 встретились команды «Сочи» и «Оренбург». Игра завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:1. На матче работала бригада арбитров: Евгений Турбин, Тихон Калугин, Денис Бережнов и Алексей Матюнин.

На 24-й минуте Тимур Аюпов открыл счет, срезав мяч в свои ворота. Через 11 минуте 28-летний экс-форвард сборной России Александр Кокорин матча ударом с пенальти удвоил преимущество хозяев. На экваторе второй половины нападающий оформил дубль. Через 11 минут арендованный из «Зенита» Андрей Мостовой довел счет до разгромного — 4:0. В конце встречи забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа и Джоэл Фамейе. Итоговый счет — 5:1.

MVP встречи с оценкой 8.92 по версии WhoScored был признан Александр Кокорин, оформивший дубль, совершивший 3 успешные обводки, 1 отбор и выигравший 1 воздушную дуэль.

Одержав пятую победу в сезоне и набрав 21 очко, ПФК «Сочи» поднялся с последнего места на 14-е. «Оренбург» с 23-мя баллами остался на 11-й позиции.

Желтые карточки: Фамейе — 87.

Статистика матча («Сочи"/ «Оренбург»)

Удары 9/7

Удары в створ ворот 6/6

Владение 57%/43%

Нарушения 12/17

Корнеры 7/3

Оценки WhoScored 7.28/6.04