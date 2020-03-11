Москва, , 20:33 — REGNUM 11 марта в рамках онлайн-турнира ESEA MDL Season 33 Europe был разыгран матч между командами Spirit и Unicorns of Love. Игра завершилась разгромной победой российской команды со счетом 16:6 на карте Inferno.

Лучшим игроком матча с 20-ю килами, 10-ю смертями, коэффициентом k/d 2 и средним уроном за раунд 96,3 стал российский киберспортсмен Борис «magixx» Воробьев. В составе немецкой команды отличился Джон «JDC» де Кастро — единственный из своего коллектива, вышедший в положительную статистику.

Spirit, одержав восьмую победу на турнире и набрав 24 очка, поднялся на пятое место. Unicorns of Love с 12-ю баллами расположился 15-й строчке.