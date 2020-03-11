Стокгольм, 11 марта 2020, 19:47 — REGNUM Товарищеский матч сборных России и Швеции по футболу пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщает Шведский футбольный союз.
Данные меры были приняты в соответствии с рекомендацией управления общественным здравоохранением Швеции.
Встреча должна пройти 28 марта в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена».
Ранее стало известно, что товарищеская встреча России со сборной Молдавии 31 марта также лишится зрителей на трибунах. Власти Молдавии внесли запрет на проведение крупных мероприятий до 1 апреля.