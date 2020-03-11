Екатеринбург, 11 марта 2020, 19:27 — REGNUM Согласно сообщениям «Р-Спорт», екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проведет три домашних матча Российской фтубольной премьер-лиги без зрителей из-за угрозы коронавируса.
Следовательно, болельщики «уральцев» не смогут посетить их встречи с «Рубином» (21 марта», «Тамбовом» (5 апреля) и «Динамо» (26 апреля).
11 марта на территории Свердловской области был введен запрет на проведение массовых мероприятий при участии свыше 5000 человек.
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