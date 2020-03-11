Цюрих, Швейцария, , 19:10 — REGNUM Согласно информации, размещенной на официальном сайте УЕФА, ассоциация отменила два матча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» в связи с чрезвычайным положением в Италии и Испании.

«В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, следующие матчи, «Севилья» — «Рома» и «Интернационале» — «Хетафе», не состоятся в запланированные ранее даты. Они должны были пройти 12 марта 2020 года. Решения по двум этим матчам будут приняты в ближайшем будущем», — сообщает УЕФА.

Ранее президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что не отпустит команду на первый матч 1/8 финала, если ситуация с эпидемией в стране не улучшится. «Рома» также не смогла принять участие в первом матче данного этапа Лиги Европы с «Севилья», так как самолету команды не разрешили совершать посадку в аэропорту Севильи.