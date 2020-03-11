Подольск, Московская область, , 18:40 — REGNUM Подмосковный клуб Континентальной хоккейный лиги «Витязь» подписал новое соглашение с тренерским штабом, возглавляемым Михаилом Кравецем, сообщает генеральный менеджер команды Игорь Варицкий. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2021 года.

«Мы провели переговоры, ему предложен новый контракт. Мы обо всём договорились, осталось утвердить детали и узаконить всё подписями. Думаю, это дело ближайших дней, после чего объявим о продлении официально. Срок соглашения — один год, но с возможностью продления отношений», — цитирует Варицкого «РИА Новости».

Прошедший регулярный чемпионат «Витязь» завершил на седьмом месте Западной конференции с 65 очками в 62 матчах. В первом раунде плей-офф подопечные Кравеца всухую уступили серию петербургскому «СКА».