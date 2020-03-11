Ярославль, 11 марта 2020, 18:29 — REGNUM Стали известны стартовые составы на шестой матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Йокеритом», сообщает пресс-службы команд. «Йокерит» ведет в серии со счетом 3:2. Встреча состоится 11 марта в Ярославле в 19:00 по московскому времени.
«Локомотив»: Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Денисенко;
Марков — Накладал, Аверин — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Беляев, Кудрявцев — Свитов — Ильенко. «Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Скленичка, Савинайнен — Норман — О'Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.