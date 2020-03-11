Амстердам, , 17:47 — REGNUM Официальный сайт голландского футбольного клуба ПСВ сообщил, что со следующего сезона главным тренером команды станет немец Роджер Шмидт. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом сезоне специалист состоял в тренерском штабе леверкузенского «Байера». Эрнест Фабер, нынешний главный тренер команды, вновь возглавит академию голландского клуба.

Напомним, последним местом работы немца был китайский клуб «Бэйцзин Гоань». В июне 2019 года Шмидт ушел с поста главного тренера команды, выиграв с командой Кубок Китая. В 2014 году специалист завоевал золотые медали чемпионата Австрии и кубок страны вместе с «Зальцбургом».