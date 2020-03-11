Мадрид, , 17:17 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. По даннымм El Chiringuito, немецкий хавбек может покинуть клуб уже ближайшим летом.

«Бавария» заинтересована в возвращении Крооса. Руководство «мюнхенцев» уже начало переговоры с хавбеком. Напомним, что Кросс выступал за клуб с 2007 по 2014 год.

Текущий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2022−2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Тони провел 33 матча за «Реал» в этом сезоне, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.