Барселона, Испания, , 17:02 — REGNUM «Ювентус» договорился с «Барселоной» об обмене Дугласа Косты на полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Ювентус» договорился об обмене с каталонским клубом: туринский клуб готов обменять Дугласа Косту в стан «сине-гранатовых», в обратном направлении последует пооузащитник Иван Ракитич. Ранее сообщалось, что хорватский игрок продолжись карьеру в мадридском «Атлетико».

В текущем сезоне 32-летний Раките провел 31 матч в стане «каталонцев» и отдал 4 голевые передачи. 29-летний бразией Дуглас Коста забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 18 матчах за «старую сеньору».