Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Согласно сообщениям Bleacher Report, матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, запланированные на ближайший четверг, пройдут без зрителей на трибунах из-за распространения коронавируса.

«Один из игроков НБА сказал, что всех баскетболистов уведомили о том, что с 95-процентной вероятностью матчи лиги пройдут без зрителей в четверг», — написал журналист Bleacher Report Рик Буше.

Отметим, что ранее главные североамериканские лиги (НБА, НХЛ, МЛС и МЛБ) ограничили доступ к раздевалке игроков, ограничив доступ прессы.