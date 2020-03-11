Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Из-за нового вида коронавируса петербургский футбольный клуб «Зенит» отложил на неопределённый срок матч с немецкой командой «Шальке-04» на домашнем стадионе последней в Германии. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба «Зенита».

"Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Отметим, встреча должна была состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04» с 1973-го по 2001-й годы.

Как уточняются в футбольном клубе, в настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру будут действительными.