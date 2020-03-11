Москва, , 15:50 — REGNUM В январе и феврале 2020 года было проведено 1591 тестирование и взято 1920 допинг-проб. Об этом 11 марта заявила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, сообщает ТАСС.

По словам Пахноцкой, в январе агентство провело 748 тестирований и взяло 888 проб. В феврале эти цифры составляют 843 и 1032 соответственно. План на 2020 год составляет 13 тыс. допинг-проб.

Отмечается, что отбор проб проводится как собственным персоналом РУСАДА, так и другими организациями на основании контрактов.

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