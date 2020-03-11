Лусака, , 15:18 — REGNUM Женская сборная Замбии по футболу квалифицировалась на первые Олимпийские игры в своей истории, обыграв сборную Камеруна со счетом 2:1 в Лусаке. Об этом передает ВВС Sport Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, когда стало ясно, что сборная Замбии поедет в Токио, фанаты на стадионе Нколома бурно выражали свою радость и поздравляли футболисток.

Как отмечают репортеры, Замбия — пятая африканская сторона, которая вышла на Олимпийский женский футбольный турнир. Другие страны, сборные которых отправятся в Токио, — Камерун, Нигерия, ЮАР и Зимбабве.