Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Локомотив» (Москва) рассудит бригада Михаила Вилкова (Нижний Новгород). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ассистентами судьи назначены Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). За систему VAR будет отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Игра состоится 15 марта на стадионе «Ростов Арена». Отметим, что у «Ростова» и «Локомотива» равное количество очков. Команды занимают третью и четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что на матче 21-го тура РПЛ на «Ростов Арене» работала судейская бригада во главе сВладиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Ростов» обыграл ЦСКА (Москва) со счётом 3:2.