Москва, , 14:53 — REGNUM Бывший главный тренер белградского «Партизана» Марко Николич может возглавить московский «Локомотив» в случае ухода Юрия Сёмина. Об этом 11 марта сообщает «Чемпионат».

По информации издания, Николич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» в случае ухода Сёмина. Отмечается, что контракт 72-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона 2019/20.

Напомним, Сёмин является главным тренером «Локомотива» с 2016 года. Ранее он возглавлял команду в периоды 1986 — 1990, 1992 — 2005, 2009 — 2010.

Под руководством Сёмина «Локомотив» стал трёхкратным чемпионом России (2002, 2004, 2018), а также шестикратным обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

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