Москва, , 14:42 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в сезоне 2019/20, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия). Об этом 11 марта заявил старший тренер сборной России Сергей Белозёров, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в состав сборной России войдут Кирилл Стрельцов и Василий Томшин. Помимо них, в команду будут включены Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили.

Напомним, этап Кубка мира в Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта.

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