Кишинёв, , 13:56 — REGNUM Матч между сборными Молдавии и России по футболу пройдёт при пустых трибунах. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола.

Решение о проведении товарищеского матча без зрителей принято из-за угрозы распространения коронавируса. Игра должна пройти 31 марта в Кишинёве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта была приостановлена продажа билетов на матч между сборными Молдавии и России.

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