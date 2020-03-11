Индианаполис, США, , 13:50 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, набравший 30 очков. В составе «Индианы» форвард Домантас Сабонис набрал 28 очков.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в Восточной конференции, в активе команды 107 очков. «Индиана» идёт на пятом месте на Востоке со 104 очками.

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