Хьюстон, США, , 13:34 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 37 очков. В составе «Миннесоты» разыгрывающий Д’Анджело Расселл набрал 28 очков.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает шестое место в Западной конференции, в активе команды 104 очка. «Миннесота» идёт на 14-м месте на Западе с 83 очками.

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