Лос-Анджелес, США, , 13:19 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. В составе «Бруклина» разыгрывающий Спенсер Динуайдди набрал 23 очка.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает седьмое место в Восточной конференции, в активе команды 94 очка. «Лейкерс» идут на первом месте на Западе со 112 очками.

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