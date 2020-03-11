Хетафе, Испания, , 13:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Хетафе» не поедет в Милан на матч Лиги Европы с «Интером», если не улучшится ситуация с коронавирусом. Об этом заявил президент «Хетафе» Анхель Торрес, сообщает Onda Cero.

«Если нам придётся проиграть в плей-офф, мы проиграем. Ни в коем случае мы не будем подвергать риску здоровье», — сказал Торрес.

Он добавил, что клуб попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Самым разумным, по его мнению, является перенос игры на другой срок.

Добавим, что если УЕФА не пойдёт навстречу «Хетафе», а испанский клуб всё равно не приедет на матч, то ему грозит техническое поражение.

Первый матч между «Интером» и «Хетафе» в 1/8 финала Лиги Европы должен пройти 12 марта в Милане.

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