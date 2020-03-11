Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Национальный чемпионат по футболу приостановила Федерация футбола Грузии (ФФГ) из-за распространения коронавируса COVID-19. Сообщение об этом 11 марта было опубликовано на сайте ФФГ.

«Исходя из того, как в мире и стране развиваются события, связанные с коронавирусом, Федерация футбола Грузии решила временно остановить все чемпионаты, проводимые под эгидой ФФГ до 1 апреля», — говорится в объявлении.

Также в сообщении подчеркивается, что главным для федерации является безопасность спортсменов и зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 11 марта в Грузии было известно о 23 случаях заражения новой болезнью. Инфекция попала в страну вместе с вернувшимися из Ирана и Италии.

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