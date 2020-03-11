Банжул, , 12:22 — REGNUM В этом месяце отборочные матчи Кубка африканских наций 2021 года между Гамбией и Габоном должны быть отложены. Об этом передает ВВС Sport Africa со ссылкой на заявление тренера сборной Гамбии получившей прозвище «Scorpions» Тома Сэнтфита.

В понедельник, 9 марта, в Италии объявили, что вся страна, которая считается наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе, оказалась в изоляции на фоне попыток сдерживать вспышку заболевания.

В связи с этим семь игроков сборной Гамбии, включая защитника и капитана Омара Колли, который играют за итальянские клубы, не смогут принять участие в отборочном туре Кубка африканских наций.

Сэнтфит заявил, что играть отборочные матчи на таких условиях — несправедливо.

«Мы не можем играть квалификационные матчи, когда некоторые страны не могут использовать многих из своих лучших игроков — не из-за травм или личных причин, а из-за международной проблемы», — сказал Сэнтфит в интервью BBC Sport Africa.

По словам репортеров, на прошлой неделе в Конфедерации африканского футбола (Caf) заявили, что в настоящее время не планируется предпринимать никаких немедленных действий в связи с продолжающимся распространением коронавируса на континенте, однако не исключают возможности проведения «матчей без фанатов, отсрочек или даже отмен» в будущем.