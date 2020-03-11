Сан-Паулу, Бразилия, , 12:14 — REGNUM Бразильский клуб «Палмейрас» одержал победу над парагвайским «Гуарани» в матче второго тура группового этапа Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Палмейраса» хет-трик оформил нападающий Луис Адриано, который с 2017 по 2019 год выступал за московский «Спартак».

На 53-й минуте Адриано протолкнул мяч в ворота после розыгрыша штрафного. Через 20 минут он отправил мяч в дальний угол, получив пас в штрафной площади. На 82-й минуте Адриано замкнул прострел с фланга.