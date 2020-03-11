Лондон, , 11:59 — REGNUM На карантин по коронавирусу отправлены несколько футболистов лондонского «Арсенала». Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Футболисты помещены на 14-дневный домашний карантин. Причиной стало то, что они контактировали с владельцем клубов «Олимпиакос» и «Ноттингем Форест» Евангелосом Маринакисом.

27 февраля Маринакис был на матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос», который проходил в Лондоне. После матча он общался с некоторыми игроками английского клуба.

10 марта Маринакис рассказал о том, что заразился коронавирусом. Из-за этого руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесло матч 28-го тура «Манчестер Сити» — «Арсенал», который должен был пройти 11 марта.

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