Анахайм, США, , 11:20 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Анахайма» хет-трик оформил нападающий Николя Делорье. Ещё по шайбе забросили Якоб Сильверберг и Рикард Ракелль. У «Оттавы» отличились Брэди Ткачук и Колин Уайт.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 67 очков после 70 матчей. «Оттава» идёт на 30-м месте с 62 очками после 70 игр.

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