Ванкувер, Канада, , 11:09 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Зак Макьюэн и Бо Хорват. У «Айлендерс» отличились Эндрю Лэдд, Джонатан Эберле и Брок Нельсон, оформивший дубль.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ванкувер». Решающий бросок исполнил форвард Джей Ти Миллер.

Отметим, что российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 34 по своим воротам.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 78 очков после 69 матчей. «Айлендерс» идут на 14-м месте с 80 очками после 68 игр.

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