Детройт, США, , 11:01 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Себастьян Ахо. Ещё по шайбе забросили Морган Гики, Нино Нидеррайтер и Джастин Уильямс. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

В составе «Детройта» точными бросками отметились форварды Тайлер Бертуцци и Кристофер Эн.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 81 очко после 68 матчей. «Детройт» идёт на 14-м месте с 80 очками после 68 игр.

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