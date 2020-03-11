Сеул, , 10:42 — REGNUM Дата проведения чемпионата Азии по фехтованию, который должен был пройти в Сеуле в следующем месяце, была перенесена из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации фехтования Южной Кореи.

По их словам, чемпионат должен был пройти 17−22 апреля на спортивной арене SK Olympic Handball Gymnasium, расположенной в Олимпийском парке в районе Сонпха-гу. Теперь соревнования предварительно запланированы на июнь текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие судки в Южной Корее выявили 242 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых достигло 7 755 человек.

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