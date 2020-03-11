Торонто, Канада, , 10:36 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. У «Тампы» точным броском отметился Ондржей Палат после паса российского форварда Никиты Кучерова.

Отметим, что российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 36 по своим воротам.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 81 очко после 70 матчей. «Тампа» идёт на втором месте с 92 очками после 70 игр.

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