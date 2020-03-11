Даллас, США, , 10:11 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Каапо Какко. Ещё по шайбе забросили Адам Фокс и Мика Зибанежад. Российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич отдали по одной результативной передаче.

В составе «Далласа» точными бросками отметились форварды Роопе Хинц и Эндрю Кольяно.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 78 очков после 69 матчей. «Даллас» идёт на 10-м месте с 82 очками после 69 игр.

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