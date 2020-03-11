Ньюарк, США, , 09:48 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Также по шайбе забросили Эван Родригес, Джастин Шульц и Крис Летанг.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились российский форвард Никита Гусев, а также Майлз Вуд.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 86 очков после 69 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 26-м месте с 68 очками после 69 игр.

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